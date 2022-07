Padres de familias afirman que apoyan la lucha de los docentes, pero no comparten la paralización de las clases

La huelga de los gremios docentes tiene alarmados a los padres de familia debido a la ausencia de clases en diversos centros educativos, así lo ha expresado la Unión Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Particulares (Unadepa).

El coordinador nacional de Unadepa, Javier Lombardo, expresó este jueves, en Radio Panamá, que es cierto que a todos nos está afectando el alza del combustible y de la canasta básica, sin embargo, mencionó que el tema de la protesta y la lucha es importante porque hay que despertar al gobierno, porque parece estar en un universo paralelo al que vive el pueblo panameño y sus prioridades no son las mismas de la gran mayoría.

Respecto al tema educativo, indicó que venimos de un periodo fuerte desde la pandemia por la Covid-19 y se hizo el esfuerzo de la educación virtual, pero no comparten la actual paralización de clases que se está dando.

"Paralizar nuevamente, no es posible. No sé por qué los profesores no dicen: 'vamos a protestar por lo menos una hora en los patios de las escuelas', yo pienso que sería hasta más educativo para los muchachos; o hagamos una gran manifestación un sábado y estoy seguro que hasta los papás vamos a estar allí y vamos a apoyar", remarcó.

El dirigente recalcó que los estudiantes, con estas medidas se ven afectados en su rendimiento académico. "Estamos de acuerdo con la lucha porque el gobierno necesita reaccionar y se está perjudicando, hay que buscar alternativas", dijo.