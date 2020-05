Panamá a la espera de respuestas ante cierre de frontera con Costa Rica

Leonardo Grinspan.

La orden del gobierno de Costa Rica es que a su país no puede ingresar ningún transportista extranjero, o que no sea residente, para despachar productos, con el fin de evitar la propagación del COVID19. En el caso que el destino final del transporte no sea territorio tico, el camión será escoltado por autoridades, para asegurarse su salida del territorio.

La medida mantiene molestos a los transportistas panameños y extranjeros que se encuentran varados tanto en Paso Canoas, Panamá, como en Nicaragua, ya que se oponen a entregar la carga a otro transportista, y quieren llegar a su destino final.

El gobierno nacional en la voz del Ministro de Comercio E Industrias Ramón Martínez, ha hecho un llamado a su par en Costa Rica, para que cambie las medidas por el bien de la cadena de valor y las economías, que ya se encuentran afectadas por la pandemia.

El sector empresarial tico también reaccionó y pidió al gobierno de su país dialogar para encontrar un punto medio, ya que necesitan garantizar el ingreso de los productos que han quedado, a la deriva en las fronteras terrestres.

Con aportes de Allan Arroyo de Radio Columbia.