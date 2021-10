Panamá ha vacunado contra el Covid-19 al 75.3% de la población meta

El Ministerio de Salud (Minsa), indicó que, según datos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), un 75.3% de la población meta, que puede recibir la vacuna, desde los 12 años en adelante, ya cumplió el esquema completo de inmunización contra la Covid-19.



En el país se han aplicado 5,618,501 vacunas contra la Covid-19 según el informe del PAI. De este total, 4,867,980 corresponden a dosis de la vacuna Pfizer y 750,521 de AstraZeneca.



Además, 3,012,064 corresponden a primeras dosis; 2,602,084 son segundas dosis y 4,347 de terceras dosis.



Ayer, durante las jornadas de vacunación se aplicaron 62 dosis de la vacuna Pfizer en la provincia de Herrera.



En San Miguelito se aplicaron 352 dosis de la vacuna Pfizer a mayores de 12 años, esta vacunación continúa hoy domingo 10 de octubre en Los Andes Mall en horario de 9:00 a.m a 5:00 p.m.



Se mantiene el toque de queda de 1 a.m. a 4 a.m. y el cierre de los comercios a las 12 medianoche en las siguientes regiones:



● Provincia de Colón: distrito de Colón.

● Provincia de Panamá Oeste: distrito de Chame.

● Provincia de Chiriquí: distrito de Barú.