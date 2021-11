Panamá ha venido financiando alivios financieros a través de deudas, dice Elisa Suárez de Apede

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Elisa Suárez, se refirió este jueves al tema de los subsidios que ha venido destinando el Gobierno desde hace algún tiempo.

Consideró que esta situación es un poco compleja, porque evidentemente todos los ciudadanos están pasando por una situación delicada. “Quisiéramos que alguien nos solucionara, hemos perdido, tal vez, el sentido de cómo se solucionan realmente las cosas”, dijo.

Aseveró que las cosas se solucionan en función de ser un país productivo, de generar empleos, que la persona tenga la dignidad del trabajo y no necesariamente a través de un subsidio es como lo vamos a lograr. “No lo vamos a lograr porque hemos venido financiando hace tiempo, pero ahora por la pandemia hemos financiado todos esos alivios financieros a través de deuda, nosotros no estamos generando los ingresos dentro de la economía nacional para pagarle después a nuestro deudor”, explicó.

Señaló que no se puede subsidiar, no se puede generar bonos solidarios, subsidios de combustible, simplemente a través de deudas, “nuestro trabajo debe estar focalizado, y como sector privado, como gremio, como Apede lo hemos venido diciendo que es a través de la reactivación económica y social del país, con la generación de empleos, creando las fórmulas adecuadas para que el sector privado pueda generar esos empleos”.

Según Suárez, hay un fenómeno y es que se ha reducido la tasa de desempleo. “De 18.5% al 30 de septiembre de 2020, la tenemos al 30 de junio en 14.5%, pero esta reducción se debe a que las personas no están buscando empleo y, por otro lado, porque la planilla estatal ha aumentado”, indicó.

La presidenta de Apede instó a los otros gremios del sector empresarial y privado a que tomen medidas diferentes, ya que los temas que deben ser ejes principales en Panamá son la reactivación y trabajo.

“El uso y distribución de los recursos finitos que tienen los gobiernos deben ser utilizados de forma adecuada, no solamente porque te dé un subsidio que a la final se convierte en un subsidio perverso porque te quita hasta la dignidad como ser humano del trabajo, sino que te da oportunidad de que ya te tengo callado con el subsidio, y no me voy a quejar. Esta situación ya llegó a un punto insostenible por los niveles de endeudamiento a los que hemos llegado”, subrayó.