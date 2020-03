Panamá no está tomando acciones suficientes para enfrentar magnitud de consecuencias económicas de crisis por covid-19

De acuerdo con el economista y ex vicepresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Felipe Argote, en comparación con otros países de la región, en Panamá no se han tomado las acciones suficientes para hacer frente al impacto que dejará la pandemia del Covid-19.



Indica que por ahora, las medidas han sido muy tímidas.



Argote señala que una caída del 25% para un país como el nuestro, con un PIB de 66 mil millones de dólares será de gran impacto, si se toma en cuenta que además está entre los países con la peor distribución de la riqueza del mundo.



A juicio del especialista, no existen planes concretos para ayudar a mitigar el impacto económico, que también resiente un gran número de profesionales y empresarios.



Para Felipe Argote la entrega de bolsas de comida y subsidios no es la solución a una crisis de tal magnitud. Se debe pensar en una inyección importante para ayudar a muchos sectores afectados.



Dice Argote que la coyuntura actual, se debe aprovechar para incentivar la producción local y reducir la dependencia de otros países para el sustento de la población.

Detalles del informe con Sergio Rivera