Panamá reporta 232 casos positivos, 7,219 defunciones acumuladas y 51 pacientes en UCI por Covid-19

El informe epidemiológico para este martes 28 de septiembre contabiliza 232 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 466,589.

Los casos activos suman 3,420, mientras en aislamiento domiciliario se reportan 3,277 de los cuales 3,140 se encuentran en casa y 135 en hoteles.

Se realizaron 7,242 nuevas pruebas, manteniendo un porcentaje de positividad de 3.2%.

En aislamiento domiciliario se reportan 3,139 de los cuales 3,004 permanecen en casa y 137 pacientes se encuentran en hoteles hospitales.

En las últimas 24 horas se registraron 2 nuevas defunciones, además se actualiza un fallecimiento de un día anterior que hacen un total acumulado de 7,219 una tasa de letalidad de 1.6 %.

Actualmente 281 pacientes se encuentran hospitalizados, de ellos 230 se encuentran en sala y 51 permanecen en la sala de Unidad de Cuidados Intensivos.

Esta semana continúa la vacunación por barrido a partir de este miércoles 29 de septiembre, para la población desde los 12 años, en las siguientes regiones:

Provincia de Los Santos: vacunación de segundas dosis de Pfizer en el circuito 7- 1 que comprende los distritos de Guararé, Las Tablas, Pocrí y Pedasí. Se habilitaron dos puestos de vacunación, uno en el Minsa-Capsi de Las Tablas y el otro en el Minsa-Capsi de Pedasí de 7 a.m. a 3 p.m. La jornada se extiende hasta el viernes 1 de octubre.

Panamá Metro: centros comerciales Alta Plaza Mall, Dorado Mall, Mega Mall y Soho Mall, en un horario de 9 a.m. a 5 p.m. La jornada será hasta el 2 de octubre.

San Miguelito: en Los Andes Mall de 9 a.m. a 5 p.m., hasta el 3 de octubre

Provincia de Bocas del Toro: hospital Guillermo Sánchez Borbón, en el distrito de Bocas del Toro y en el hospital de Almirante en horario de 7 a.m. a 3 p.m.; y en la terminal de transporte Sincotavecop de Changuinola, de 7 a.m. a 1 p.m.

Provincia de Veraguas: zona saludable de Santiago Mall, primeras y segundas dosis de Pfizer y segundas dosis de AztraZeneca, de 9 a.m. hasta las 5 p.m.

Provincia de Coclé: se estará vacunando en el circuito 2-3, que comprende los distritos de Natá, Olá y La Pintada.

En la región de Panamá Norte se estará aplicando vacunas desde el jueves 30 de septiembre al sábado 2 de octubre en 4 puntos de vacunación del circuito 8-9. El horario de atención es de 7 a.m. a 5 p.m. en el Centro Escolar Básico General Melchor Lasso De La Vega (Alcalde Díaz), escuela John F. Kennedy (Chilibre), Nuevo Progreso (Ernesto Córdoba) y la escuela Árabe de Egipto (Las Cumbres).

Mientras que en la provincia de Panamá Oeste se están colocando vacunas en Anclas Mall, de La Chorrera, de lunes a viernes en horario de 9 a.m. a 3 p.m., en tanto en San Miguelito, en el centro comercial Metro Mall, se continúa vacunando de lunes a viernes 9 a.m. a 5 p.m. y sábados de 8 a.m. a 3 p.m.