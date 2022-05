Panamá se enfrenta a la llegada de una quinta ola de la Covid-19

Ante el súbito incremento de los casos de Covid-19 y el más reciente peporte del Ministerio de Salud (Minsa) en el que anunciaron más de 1800 casos positivos en las últimas 24 horas, la mañana de este jueves 5 de mayo, el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Juan Miguel Pascal dijo que estamos enfrentando a lo que posiblemente será la quinta ola de contagios en el país.

“Definitivamente estamos viendo el comienzo de una quinta ola, o sea, no podemos tapar el sol con la mano, este aumento, la positividad como ha ido aumentando todos estos días, semana tras semana, es evidencia de que estamos entrando en una quinta ola, no sabemos cuál es la proporción de la misma, puede ser que no sea tan alta y dentro de poco se contenga, pero realmente sí estamos viendo que hay otra ola por el aumento de casos”, detalló Pascale.

Precisó que el aumento se debe al aspecto social, como las salidas de personas, el compartir durante semana santa, idas a playas, ríos y balnearios, retorno a clases, entre otros, además dijo que la variante de Ómicron la BA.2 es la que está aumentando, pues aunque no es tan grave es de mayor contagio.

“BA.2 es más trasmisible que ómicron, así que se dispersa en la comunidad mucho más rápido, no es más patógena, no causa enfermedad más grave, las vacunas funcionan contra BA.2, pero más gente se va a infectar”, sostuvo.

La viceministra de salud Ivette Berríos también habló sobre este incremento de casos, dijo que la apertura de las actividades como ferias, clases presenciales y otros eventos han dado como resultado mayor cantidad de casos; sin embargo, reiteró que el Ministerio de Salud está dando seguimiento a la evolución de la pandemia, con una trazabilidad efectiva identificando a los contagios y a las personas que pudieron estar en contacto con ellos.

Hizo un llamado a la población a continuar con el uso de la mascarilla y a quienes no se han vacunado a acudir a los centros de salud y puestos establecidos a colocarse la vacuna contra la Covid y otras enfermedades.