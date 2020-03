Panamá suspende vuelos de Europa y Asia desde este domingo

A través de su cuenta de la red social Twitter el presidente Laurentino Cortixo confirmó la suspensión de los vuelos procedentes de Europa y Asia, con el fin de combatir la propagación del Coronavirus Covid-19 en el país.

La medida había sido anunciada durante la conferencia de prensa del viernes 13 de marzo, pero nose había especificado que países entrarían la lista.

Las embajadas tanto de los Países Bajos como de Francia ya habían anunciados en sus redes sociales la suspensión de los mismos y ponían a disposición de sus compatriotas, número telefónicos para encontrar una salida.

UPDATE: Dutch travellers and citizens in, via and to Panama: please be aware that KLM and other European Airlines have suspended their service to and from Panama starting Sunday 15th of March.

More information to follow. Please stay informed via our social media and website.