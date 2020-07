Panamá y sus investigaciones sobre el COVID-19 a través del Indicasat-AIP

El Dr. Alejandro Llanes quien forma parte del equipo del Indicasat-AIP, el centro de investigación en Panamá, que ha descubierto los genomas del Coronavirus existentes en el país, señaló que se trabaja para poder continuar contribuyendo a los estudios.

Llanes destacó que los logros alcanzados durante la investigación de la pandemia, ayudan a conocer más del ADN del organimo, el virus, y así poder encontrar mejores tratamientos.

Sobre la vacuna, el científico recalcó que el atraso no es encontrar el antídoto, sino comprobar su efectividad en el control de virus y que no cause efectos secundarios en los humanos.