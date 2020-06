Panameños varados en Suramérica siguen a la espera de respuestas del Gobierno

Celia Douglas

Todavía gran cantidad de panameños que esperan por una oportunidad para regresar al país, pero reclaman que las autoridades no han dado autorización para permitírselos.



En Suramérica hay más de 900 panameños varados, indica Gary Sánchez desde Chile. Señala que hay menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que también requieren de atención en salud.



En Brasil y Ecuador también hay gran cantidad de panameños a la espera de un vuelo humanitario hacia Panamá. Pablo Quintero y Norberto Cano denuncian que han llegado aviones a los países donde se encuentran con pasajeros provenientes de Panamá y que no les permiten abordarlos para volver a casa.



Más de 15 vuelos humanitarios han llegado al país durante los últimos 3 meses con panameños que habían quedado varados tras el cierre de fronteras y aeropuertos.



La coordinadora del equipo de repatriación de la Cancillería, Joanna Villarreal, explicó que el proceso no es tan fácil, pues se requiere de coordinaciones con las autoridades de los países donde se encuentran estos panameños.



Explica que quienes desean venir en su mayoría cuentan con un pasaje de regreso, pero quienes no, deben pagar una tarifa que varía dependiendo del país de procedencia.



La autorización debe venir del Ministerio de Salud, pero es producto de un trabajo coordinado entre varias instituciones.



El doctor Israel Cedeño, del Minsa, indica que cuando reciben los listados de panameños varados proceden a autorizar su repatriación, pero han pedido que no sean más de 300 cada 10 días.



Para este martes se espera la llegada de más panameños procedentes de Europa en un vuelo de Air France. Este lunes llegaron vuelos de Perú y Ámsterdam con nacionales ubicados en 29 países y territorios.

Detalles del informe con Sergio Rivera