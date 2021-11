Pandeportes presentará denuncia penal contra Mayer Mizrachi por llevarse silla del Rommel Fernández

El asesor Legal de Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Mike Vanegas, anunció este jueves, que procederán a interponer una denuncia penal contra Mayer Mizrachi, tras hacer público en sus redes sociales que se llevó una silla del Estadio Rommel Fernández.

"El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) no puede dejar de actuar, y por tanto presentará una denuncia penal frente al acto delictivo cometido por el ciudadano Mayer Mizrachi el día martes pasado al finalizar el partido entre las selecciones de Panamá y El Salvador. Es un deber y una responsabilidad actuar con diligencia y así lo haremos", informó el funcionario.

El pasado 16 de noviembre, al culminar el partido entre Panamá y El Salvador, el influencer subió a sus redes sociales el momento en el que se llevaba la silla y se mostró con ella en su cama.

"El amuleto de la suerte la hizo de nuevo !!! Mientras que no haya asiento en el G12, sección 404, Panamá siempre ganará! Gracias Fepafut y la Sele por darnos alegría, optimismo y unidad", escribió en sus redes.

Posterior a eso, Mizrachi comentó que devolvería la silla con una versión mejorada, asegurando que colocaría una silla de "gamers", y en un video admitió que cometió un delito al llevarse propiedad del Estado y que estaba dispuesto a pagar las consecuencias.

La acción de Pandeportes es la correcta. Por más que me haya llevado una silla para repararla, es un delito y yo me atiendo a las consecuencias. Me mensaje fue transmitido, aunque no surtirá ningún efecto.



Ojalá viéramos esta brevedad e imparcialidad de justicia en todo.