Parque Norte: Aprobaremos todo lo que sea beneficioso para Chilibre

La representante de Chilibre, la profesora Yoira Perea, señaló en Radio Panamá, que hasta ahora solo se autorizó al alcalde capitalino a iniciar conversaciones con el Ministerio de Educación (Meduca), para firmar un convenio con el fin de construir un centro educativo en el terreno.

Perea recalcó que la idea es poder tener dos estructuras y que se compartan, dentro de las 20 hectáreas de terreno.

Al ser consultada si rechazaría el convenio, cuando este sea presentado para aprobación final ante el Consejo Municipal, Perea afirmó que aprobará todo lo que sea beneficioso para su corregimento, ya que allí no hay nada.

Residentes de Panamá Norte presentaron ante la Asamblea Nacional, un anteproyecto de ley para crear el Patronato del Parque Norte. Neftalí Zamora quién reside en el área, recalcó que no existió consulta, y que la obra no es sólo para Chilibre, si no para todos los corregimientos que forman parte de Panamá Norte.

Agregó que la población debe entender que la creación de estos espacios, benefician a todo el municipio capital, ya que al tener parques en estas áreas, se descongestionan sitios como el Parque Omar, la Cinta Costera o la Calzada de Amador, ya que la población tiene más opciones.