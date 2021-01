Pasa a segundo debate proyecto de ley que protege a personas que denuncien delitos contra la Administración Pública

Celia Douglas



La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional decidió pasar a segundo debate el proyecto de ley 195, que adopta medidas de protección para los ciudadanos que denuncien los delitos contra la Administración Pública.



El diputado Juan Diego Vásquez, señaló que es la primera iniciativa anticorrupción que se aprueba en los últimos años, una obligación que el Estado panameño se ha comprometido desde el 2005.



La norma presentada por los diputados de la Bancada Independiente habla en su exposición de motivos que según la ONU el 90% de los casos de corrupción no son investigados por falta de una denuncia.

Por su parte, la también diputada Corina Cano dice que la parte de la recompensa es un tema que preocupa, pero se reconoce el objetivo del proyecto.



La propuesta tiene el aval de la Procuraduría de la Nación, según la fiscal de circuito Mildred González, pero discrepan en el artículo 11 donde habla que la persona se le debe reconocer hasta el 25% del total recuperado por el Estado.



Olga De Obaldía, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana asevera que existe un reto por la transparencia, que inclusive fue añadido al plan de Gobierno pero no se ha ejecutado.



No podrán aplicar a las medidas de protección las personas que haya sido acusado o juzgado como coautor de los mismos hechos sobre los que está ofreciendo información, ni el que proporcione información obtenida lesionando derechos fundamentales.

Detalles del informe con Josué Villao