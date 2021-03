Pasa a tercer debate Proyecto de Ley que reconoce Mi titulo de Propiedad

Celia Douglas

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley No.519 que reconoce mi título de propiedad, una iniciativa de interés social que beneficiará a cientos de panameños

Juan Diego Vásquez, diputado independiente manifestó que este proyecto no pretende entregar títulos ni casas a absolutamente nadie que no haya pagado, se busca es saldar una deuda social.



En la discusión de esta iniciativa, la diputada perredista, Zulay Rodríguez señaló que se busca ayudar a personas del distrito de San Miguelito que fueron estafadas en el pago de sus lotes e hizo fuertes críticas hacia el titular del MEF, ya que al no tratarse de un proyecto del ejecutivo, cree que al llegar allá, dirán que no es viable.



Por su parte Kayra Harding, hizo un llamado a los diputados para que apoyen en la aprobación del proyecto y que el MEF encuentre el mecanismo para hacer justicia a humildes panameños que ya pagaron sus lotes.

Una subcomisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal discutió este proyecto anteriormente y realizó algunas modificaciones.

Detalles del informe con Manuel Espinosa