Paulino Vigil: ‘Estamos apenas en un 54% de la población vacunada con dos dosis’

El investigador de Senacyt, Paulino Vigil De Gracia, hizo referencia a la vacunación que se mantiene realizándose en todo el territorio nacional y la anhelada inmunidad de rebaño, afirmando que no estamos al ritmo de la vacunación que deseamos como país.

“En el país se están manejando diferentes formas de informarle a la población sobre la vacunación, cuando hablamos de la vacunación total del país estamos apenas en un 54% de la población con dos dosis; estamos bastante lejos de los números aspirados o deseados”, resaltó el también médico.

Añadió que esta cifra del 54% nos hace pensar que cerca de la mitad de la población aún no recibe las dos dosis, “si hablamos de una dosis, vamos a redondear que estamos apenas en el 68%, digamos que, de cada 7 panameños, 3 nunca han recibido una dosis de la vacuna contra la Covid-19, principalmente la población menor de 12 años”.

Según Vigil, Panamá tiene una población cerca del 17% menor de 12 años que no se ha vacunado y que no se puede vacunar en estos momentos. “Es posible que esta población empiece a vacunarse a partir de enero como han dicho las autoridades”, comentó.

Reconoció que hay un entre un 12 a 15% de la población que no se quiere vacunar por diversas razones. “Una de ellas son los antivacunas, un grupo que se mueve en el mundo y que en Panamá no tiene muchos adeptos, pero existe; otro grupo es el que no cree en la vacuna, y la otra es simplemente que no se quieren vacunar porque creen que la Covid-19 no amerita una vacuna. Ese es el núcleo fuerte con que hay que luchar haciéndole ver que la vacuna es segura y extremadamente efectiva contra esta mortal enfermedad, ese grupo no deja que logremos una vacunación como queremos”, sentenció el investigador.