Pedirán auditoría a contrato donde se involucra a comunicadores

Carlos Aguilar, ministro de Cultura, informó en Radio Panamá que la contratación en la que se involucra a la empresa Jimmy Dawson Production se dio en el marco de la ley. Sin embargo, en aras de la transparencia, pedirá a la Contraloría General de la República que haga una auditoría de ese proyecto que ha causado una situación incómoda para los involucrados.

El Ministro de Cultura señaló que todos los concursos públicos que se hacen en el Ministerio son transparentes y están publicados en Panamá Compra. Agrega que en la mayoría compiten varias empresas. Varios grupos han pedido información sobre la contratación y se preparan los informes con las respuestas a las interrogantes que han surgido durante los últimos días.

"Les vamos a responder en el plazo más pronto posible, una vez veamos el informe y tengamos todos los datos para dar las respuestas en los próximos y voy a solicitar como ministro del ramo que la Contraloría haga una auditoría de ese proyecto que tanto ha causado una situación incómoda para todos y sobremodo para mí", afirmó Aguilar.

Los proveedores que han trabajado con el Ministerio de Cultura son objeto de evaluación por parte de un equipo seleccionador en base a los parámetros de cada pliego de cargos, resaltó el ministro Carlos Aguilar.

Esta semana surgió un informe con los nombres de comunicadores sociales, periodistas y locutores aparentemente beneficiados con el contrato. Aguilar indica que no se ajusta con la realidad porque se trataba de un listado preliminar que la empresa había enviado para que se evaluara y decidiera cuáles serían los 10 comunicadores que trabajarían con el Ministerio de Cultura.

Yo no quiero entrar en polémica con nadie, porque hay gente que sí había mandado propuestas que nosotros tenemos porque habían expresado su interés de apoyarnos, pero resultado de la presión un montón de gente salió a decir que no tenía nada que ver. No entraré en detalles porque no me voy a poner a pelear con gente que es de mi propio gremio", precisó.

Sergio Rivera con la nota