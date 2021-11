Pedro Sittón: ‘El presidente ha gastado su tiempo y su esfuerzo yendo a Glasgow teniendo un país en crisis’

El abogado y analista internacional, Pedro Sittón, se refirió la tarde de este martes a la participación del presidente, Laurentino Cortizo en la Cumbre de Cambio Climático de la ONU, que se celebra en la ciudad de Glasgow, Escocia.

Consideró que esta ha sido una gira presidencial muy lamentable y deprimente. “Creo que el presidente ha gastado su tiempo y su esfuerzo yendo a Glasgow teniendo un país en crisis, no solo producto de la pandemia sino económica y producto de la crisis política de varios sectores que se han movilizado”, aseveró.

Manifestó que esto es un primer “pistolazo” para demostrarle a la ciudadanía lo poco importa del mandatario, quien se ha tomado unas “vacaciones en Europa”, con ello, iniciando el ciclo de turismo oficial de toda la delegación que lo acompañó, “altos funcionarios que no habían podido salir de viaje y lo han hecho en esta cita”.

A juicio del letrado, el encuentro en Glasgow de cara a la situación actual que atraviesa nuestro país ha sido en vano porque son poco productivas de cara a la imagen internacional que tenemos y que se ha visto sacudida por los “Panama y Pandora Papers” y la necesidad de inversiones para levantar este país.

En cuanto a las reuniones que tenía planificada el presidente Cortizo, el abogado aseguró que el encuentro más importante no era con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, al contrario, era con el multimillonario Jeff Bezos, que prometió una serie de dinero para los países que invirtieran en el clima y “resulta que el presidente delega en su ministra de Relaciones Exteriores dicha reunión, eso sí es lamentable porque allí estuvo el presidente de Ecuador, el presidente de Colombia, de Costa Rica en donde ellos demostraron su interés ante este inversionista para que produjera esas inversiones, o sea, lo más importante que podía haber ido hacer el presidente se lo delegó a la ministra de Relaciones Exteriores”.

Agregó que Cortizo nunca se reunió con Biden como lo había anunciado en su apretada agenda. “El tema principal de él (Cortizo) era los migrantes irregulares, realmente vemos que hay un Gobierno con un enfoque totalmente distinto a nuestra realidad política. La reunión más importante era con Jeff Bezos, estaban todos los presidentes latinoamericanos, menos el panameño. Uno se debe preguntar ¿por qué el presidente panameño no estuvo en esa reunión?, es que se fue de shopping, creo que la Presidencia de la República puede contestar eso”, resaltó Sittón.

El jurista también hizo mención del discurso de Cortizo durante la cumbre COP26 y lo calificó de “contradictorio”, luego de que el mandatario expresara que se comenzó por respetar a los pueblos originarios que preservan el medio ambiente. “Fue contradictorio porque en la misma fecha que él estaba hablando en Glasgow reprimían a indígenas en el área de la hidroeléctrica de Barro Blanco, fue un discurso incoherente que lo que debió haber hecho era quedarse en Panamá, atender y resolver los temas como por ejemplo lo de Colón que es una caldera y no tomarse unas pequeñas vacaciones para estas fechas tan sagradas como lo son los días patrios, fue innecesario”, subrayó.

Acotó que una vez más este Gobierno demostró el desprecio que la clase política gobernante tiene en detrimento de la población.

“Podemos decir que no necesitamos al presidente Cortizo por que ya ha demostrado que él puede hacer teletrabajo y este país va en plan piloto. No veo a un presidente comprometido de resolver los problemas estructurales, el presidente debió haber planificado un viaje para traer inversiones y lograr establecer relaciones fuertes con inversionistas franceses, alemanes, pero no ir a hacer un protocolo como turismo oficial”, señaló.