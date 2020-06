Piden iniciar investigación sobre posible violación de toque de queda durante manifestación en San Francisco

Celia Douglas

La solicitud fue presentada este miércoles en el Ministerio Público con una misiva dirigida al procurador Eduardo Ulloa, por el ex diputado, Marcos González.



El abogado indica que hay restricciones para la circulación y otras medidas que han sido decretadas por el Gobierno, que presuntamente también habrían sido violadas por quienes se mantuvieron en las afueras del restaurante y parrillada Jimmy hasta altas horas de la noche.



Para el ex diputado González, no puede haber fueros ni privilegios, cuando en otros hechos se ha sancionado a las personas retenidos por violar las restricciones de movilidad y el toque de queda.



El Ministerio de Salud resolvió sancionar con 50 mil dólares al PRD y a los dueños del Restaurante y Parrillada Jimmy por violar las disposiciones.



A nivel administrativo, el director de la Región Metropolitana de Salud, Dr. Israel Cedeño, ya había anunciado que se investigaría también la posible violación de Decretos por parte de quienes estaban en exteriores.



González dice no justificar la reunión entre diputados oficialistas y el CEN de su partido, sin embargo, pide que las sanciones sean igual para todos los que hayan podido violentar las disposiciones en medio de la emergencia nacional por el COVID-19.



Para algunos sectores, a pesar de la pandemia, no sería correcto limitar el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse o reunirse pacíficamente.

