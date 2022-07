Policía ofrece recompensa de $5 mil por Alexis Jiménez, requerido por las autoridades por Apología del Delito

La Policía Nacional informó que ofrece una recompensa de $5 mil a quien dé información sobre el paradero de Alexis Jiménez Oliva, requerido por las autoridades por la presunta comisión del delito Contra la Administración de Justicia en la modalidad de Apología del Delito.

Jiménez Oliva junto a Manuel Murillo, aparecían en un video que circuló en redes sociales donde mantenían bloqueado en Viguí la noche del miércoles, el paso de la caravana humanitaria de los camioneros que transportaban 50 mil quintales de arroz, desde el Centro de Post Cosecha de Volcán en Tierras Altas hasta la ciudad capital.

En el video grabado, el requerido por las autoridades dijo “le digo a todo el pueblo panameño que el convoy que iba a Panamá no va a pasar ni para allá ni para acá. Aquí se lo tenemos detenido y no lo vamos a dejar pasar”.

Además, acusó al dirigente del Suntracs, Saúl Méndez de "vendido", por aceptar sentarse en la mesa única de diálogo convocada por el Ejecutivo.

Sin pistas de su paradero, este sujeto apareció en redes sociales la mañana de este viernes, manifestando que se siente perseguido y que lo han tratado como un terrorista. "Me están denunciando de Apología del Delito porque fui a Chiriquí a denunciar, a gritar, cuando estaba en apoyo de Toribio García. Yo puedo gritar a donde yo quiera, este es mi país, me han tratado como si fuera un terrorista, cuando ni arma tengo y me han puesto en los medios de comunicación como si yo fuera un hombre peligroso, mínimo yo robé o maté”.

La Policía reiteró que el que tenga información sobre la ubicación de Alexis Jiménez, puede llamar al 104.