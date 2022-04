Por insalubres, Ministerio de Salud Cierra cuatro restaurantes en la región Metropolitana

Restaurantes de cadenas y franquicias alimenticias han sido detectados por el Ministerio de Salud (MINSA) incumpliendo con las medidas sanitarias dentro de sus cocinas.

De acuerdo con el director de la Región Metropolitana de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, la gran mayoría de estos establecimientos son reincidentes en estas faltas por lo que son remitidos a su despacho para ser multados.

Entre las faltas encontradas por el MINSA están, no contar con permiso sanitario, carnet de salud y de manipulador de alimentos y medidas de higiene decadentes en las cocinas.

"Muchas veces que me ha tocado sancionarlos, empiezan con excusas. No en este momento no hay excusas, ni para cocinas cochinas, ni para restaurantes sin permisos sanitarios", dijo al asegurar que las multas alcanzan hasta los $5 mil dólares.

Destacó que también ha tocado realizar el cierre temporal de restaurantes por espacio de 30 a 90 días, durante este tiempo los encargados de los establecimientos deberán subsanar las irregularidades para una posterior revisión por parte del MINSA quien verifica que se haya subsanado y permite la reapertura.

Añadió que en lo que va del 2022 han cerrado de forma temporal cuatro locales, que de ser reincidentes podrían enfrentar un cierre definitivo.

Las declaraciones de Cedeño se dieron durante el operativo de verificación y promoción de la salud realizado en puntos de concentración masiva (muelle, terminal de transporte) y sitios de movilización hacia islas u otras provincias por la celebración de la Semana Santa