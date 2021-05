Por medidas de bioseguridad 22 centros aplazarán temporalmente el inicio de clases semipresenciales

La Ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos confirmó este domingo que por medidas de bioseguridad 22 centros educativos de cinco regiones educativas de la provincia de Panamá aplazarán temporalmente el inicio de clases semipresenciales.

La titular de la cartera educativa dijo que la decisión se tomó en consenso con las autoridades de salud por el aumento de casos de Covid-19.

Los centros educativos oficiles y particulares, que no comenzarán clases semipresenciales son: Academia Interamericana de Panamá (Juan Díaz); Juan E. Jiménez (24 de Diciembre); Marcia Cañellas y Metropolitan School of Panamá y Juan Arturo Martinelli (Pedregal); Instituto Albert Einstein (San Francisco); Isaac Rabín y Kings College Panama (Ancón), C.G.B.G. El Trencito del Saber ABC (Pacora). C.G.B.G San Juan de Pequení, C.E.B.G Victoriano Lorenzo, Emberá 2.60, La Tranquilla, Peña Blanca, Quebrada Ancha, Mono Congo (Chilibre); Liceo Francés (Veracruz); Academia Bilingüe de San Antonio, Colegio Bilingüe de Panamá, Internacional School of de Panamá (Rufina Alfaro) y escuela Río Tigre Abajo (Chepo)