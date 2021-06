Postergan nuevamente la fecha para audiencia preliminar en Caso Lava Jato

Celia Douglas





La audiencia preliminar donde se pretendía demostrar si se incurrió o no en la comisión del delito de blanqueo de capitales por parte de más de 30 personas fue suspendida nuevamente y quedó programada para el 20 de marzo de 2022.



La fiscal superior Isis Soto dijo que el Ministerio Público estaba preparado para sustentar su vista fiscal y pedir el llamamiento a juicio para 33 imputados, sin embargo, por inasistencia de dos abogados y otros dos que presentaron incapacidades, se suspendió para celebrarse del 20 de marzo al 7 de abril del próximo año.



"Se iba a solicitar el llamamiento a juicio en contra de 33 personas y el sobreseimiento en contra de 8 personas. Es una investigación que inició producto de hechos noticiosos sobre la Operación Lava Jato y donde se vinculaba a una oficina de abogados en Panamá que daba estructuras jurídicas financieras para el ocultamiento de dineros provenientes de actividades ilícitas", afirmó Soto.



El abogado Jürgen Mossack, uno de los fundadores de la extinta firma Mossack & Fonseca, dice que es un proceso sustentado en un artículo periodístico cuando ninguno de los implicados ha sido imputado en Brasil.

"Al no existir delito en Brasil...se decidió imputar en base a un artículo de un periódico y entonces cualquiera puede acusar a cualquiera mediante un artículo de periódico de cualquier país. Si se tuviese el mismo trato para todas las personas en Panamá que son mencionadas en un periódico en el extranjero estaría medio Panamá preso", expresó Mossack ante los periodistas.



Su abogada, Guillermina Mc Donald, afirma que no se ha cometido ningún tipo de blanqueo de capitales y que ninguna de sus fases ha sido cometida de acuerdo con las señaladas por el GAFI. Agrega que tampoco hay tipicidad en cuanto a lo que dice la norma penal panameña.



Ramón Fonseca Mora, otro de los implicados en este proceso, dijo a su salida del recinto donde se dio apertura a la audiencia preliminar, que en el fondo no hay ninguna justificación. "No hay nada, eso se los puedo jurar y que me caiga un rayo si hay algo contra nosotros", aseveró.



"Nos metieron en un proceso que no tiene ni pies ni cabeza...es un proceso político, amañado y sin pruebas. Estamos consiguiendo una carta de los magistrados en Brasil donde consta que nosotros ni siquiera somos mencionados en el proceso en Brasil", dijo Fonseca Mora.



En sus declaraciones a los periodistas, el abogado Ramón Fonseca Mora aseguró que dentro del Partido Panameñista había personas que no gustaban de él y le hicieron la cama.



"Me hicieron la cama y me han tenido 5 años en esto. Dios es grande y trae justicia y los quiero ver subir y bajar escaleras", concluyó.



La audiencia preliminar en el Caso Lava Jato estaba programada inicialmente para enero pasado pero no pudo realizarse debido a la suspensión de términos judiciales en las dependencias judiciales de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Detalles del informe con Sergio Rivera