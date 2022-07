Preocupa inacción del MOP sobre ejecución del préstamo del BID para iniciar trabajos en el río Juan Díaz

Siete meses han pasado desde la firma y refrendo del contrato préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el Ministerio de Obras Públicas, para iniciar trabajos de mitigación en el río Juan Díaz y así evitar los problemas de inundaciones que por años han aquejado a los residentes de Juan Díaz y Don Bosco.

El representante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez no quita el dedo del renglón, y desde el Consejo Municipal insiste en la necesidad de que se le dé celeridad al proyecto, pues es un tema al que se le ha dado largas por décadas. “Sigue pasando el tiempo pero no hay ningún pronunciamiento directo. Nos preocupa bastante porque vemos una inacción por parte del MOP, y ese proyecto sería una solución para que se pueda acabar con el problema de las inundaciones en toda esta zona”, dijo Bermúdez en una reciente entrevista.

Aseguró que en sus intervenciones dentro del Palacio Municipal incluso ha pedido al alcalde capitalino, José Luis Fábrega, ya que dentro del proyecto tiene un porcentaje de responsabilidad de fiscalización. Pero todos estos esfuerzos parecen caer en saco roto, dijo.

Bermúdez recordó que hace unas semanas se realizó una reunión con algunos diputados de la zona para ponerlos en conocimiento del tema y que días después, hubo una reunión en el MOP, en la que participó el ministro Rafael Sabonge, quien señaló que se estaba avanzando, sin embargo, explica el representante de Don Bosco, no vemos un pronunciamiento real por parte de ellos”.

“Tenemos una oportunidad de oro para solucionar esta problemática en Juan Díaz, , tenemos el recurso, lo que no hay es una voluntad real por parte del gobierno”. agregó.

“Los moradores de Juan Díaz y Don Bosco viven en zozobra pensando si con algunas de las más de 70 ondas tropicales que van a pasar por Panamá se volverán a inundar y nuevamente empiecen a tener esa afectaciones en su calidad de vida de ni siquiera poder dormir cuando empiecen las lluvias”, sostuvo Bermúdez.