Presentan demanda de nulidad contra decreto yresolución que ordenan una rebaja del 30% en el precio de 170 medicamentos

Una demanda de nulidad en contra de la Resolución N° 82 del 16 de agosto de 2022 y la solicitud para que la Corte Suprema de Justicia suspenda el Decreto Ejecutivo N°17 del 10 de agosto, que establecen la reducción del 30% sobre los precios de venta en 170 medicamentos, fue presentada la mañana de este lunes 29 de agosto por la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa).

De acuerdo con el abogado Víctor Baker, la solicitud se fundamenta en que se desconocen todos los elementos del acto administrativo y que estos decretos y resoluciones están siendo impuestos de forma arbitraria.

"Pedimos que se declare nulo por ilegal e igualmente que se suspendan todos los efectos del Decreto", precisó.

Por su parte el presidente de Unprofa, Olando Pérez las pequeñas farmacias nunca fueron consultadas para adoptar estas medidas por lo que no han tenido la oportunidad de hacer una logística coherente con los distribuidores que les permita vender los medicamentos con el 30% menos.

"No son solo 170 medicamentos, son todos los productos que superan el 60% del umbral de la lista que ha presentado la Acodeco, estamos hablando de 950 a 1,200 productos en el tema de las farmacias privadas", destacó al reiterar que la implementación se dio demasiado rápido.

Dijo que solo el 20% de los laboratorios acordaron aceptar estas medidas, sin embargo el 80% de los laboratorios que no tienen presencia en Panamá continuarán vendiendo al precio de siempre y les tocaría a las pequeñas farmacias hacerse cargo del costo adicional que genere este descuento.

"Nosotros aún no sabemos si esos laboratorios que están afuera, que son trasbacionales van a reconocernos el 30%", precisó.