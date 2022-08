Presentan queja contra la coordinadora de la Comisión Nacional de Control Tabaco del Minsa

El presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, Hitler Cigarruista, presentó una queja ante la Procuraduría de la Administración, para que se inicie una investigación contra la doctora Reina Roa, coordinadora de la Comisión Nacional de Control Tabaco del Ministerio de Salud, por dar declaraciones falsas durante una entrevista en un medio de comunicación.

En la exposición de motivos, Cigarruista sustenta que la doctora Roa, en la entrevista, dio declaraciones falsas en relación a información sobre los productos de consumo de tabaco de riesgo reducido, al afirmar que “no hay evidencia que indique que estos productos generan menos daño a la salud que el producto de tabaco convencional”.

Según el presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, la funcionaria del MINSA “no está actuando con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración, e incluso está haciendo una declaración falsa y por lo tanto no está inspirando confianza en la comunidad dentro de su función pública. Más importantemente no está evitando acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública”.

Estas declaraciones, explica en su queja Cigarruista, fueron públicas y hechas en el ejercicio de sus funciones, por tanto, violan las normas administrativas que recubren y garantizan el comportamiento y las acciones del servidor público, principalmente aquellas normas contenidas en el Decreto Ejecutivo No.246 de 15 de diciembre de 2004, “Por el cual se dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central”.

Sostiene que las afirmaciones de Roa son equivocadas, ya que no solo, sí existe evidencia científica que indique que estos productos generan menos daño a la salud que el producto de tabaco convencional, sino que la funcionaria, está en pleno conocimiento de esta evidencia, toda vez que el pasado 30 de marzo, la asociación le remitió un documento en el que se le compartió un documento denominado Exposición de Motivos para una Política de Reducción de Daños por Tabaquismo, donde se desarrollan una serie de conceptos sobre la política mencionada, incluyendo aquellos relacionados los sistemas electrónicos de administración de nicotina.

Incluso, la doctora Roa hizo acuse de recibido de esta nota donde respondió que la información sería remitida a la Comisión Nacional para el Control de Tabaco así como también a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Salud sin Tabaco.

Cigarruista asegura que la actuación de Roa es un atentado “contra la salud y la vida de los fumadores panameños”, ya que no pueden dejar de fumar al cercenarse “el derecho a acceder información que pudiera reducir el riesgo de padecer enfermedades producidas por el humo del tabaco. Además, “condena a aquellas personas que no logran vencer la adicción al cigarrillo, a seguir fumando cigarrillos combustibles”, cuando existe evidencia científica comprobada que reemplazar los cigarrillos combustibles por cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado, representa una reducción significativa a los daños del humo del tabaco y los riesgos de padecer enfermedades producidas por el tabaquismo.