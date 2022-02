Presidente de México ironiza sobre críticas de senador de EE.UU. "Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal pues la verdad sí me produce orgullo", añadió el mandatario.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía