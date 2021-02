Presidente del Panameñismo anuncia recolección de firmas para convocar una Constituyente

Celia Douglas

Lo que hace meses analizan diversos sectores de la sociedad parece tomar forma ante un sistema que colapsó y la renuncia del Procurador General de la Nación Eduardo Ulloa suma un capitulo más.

Mediante un video en las redes sociales del Partido Panameñista, el Presidente de este colectivo, José Blandón Figueroa, hizo el anuncio del proceso de recolección de firmas para una Constituyente.

Pero que tan adelantado están en este proceso, Blandón dijo en entrevista a Radio Panamá que hay acercamientos con otros colectivos de la oposición y que el Tribunal Electoral ya hizo la reglamentación para la recolección de firmas.

El presidente del Partido Panameñista, José Blandón subrayó que no hay manera de eliminar la reelección, de cambiar la forma de escoger a los diputados, ni establecer una segunda vuelta electoral para que no se tenga un presidente con 33% de los votos si no se cambia la constitución y la mejor y más democrática manera de hacerlo, sustenta, es a través de una constituyente.