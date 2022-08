Presidente del Partido Popular cuestiona millonario presupuesto  para Asamblea Nacional en 2023

El presidente del Partido Popular, Daniel Brea, cuestionó que, en medio de una crisis social, económica y llamado a la austeridad, el presupuesto para la Asamblea Nacional de 2023 se haya establecido en $150 millones.“Al parecer esta danza de millones es el ejemplo de “austeridad” y de "solidaridad" de los diputados con las necesidades del pueblo panameño, que no le alcanza ni para cubrir la canasta básica de alimentos”, remarcó.Aseguró que la Asamblea Nacional no está identificada con la gente pobre, con la gente del campo, con la gente de a pie que vive del día a día, porque su principal interés gira en torno a quienes integran este hemiciclo, es decir el bolsillo de los diputados, sus intereses y sus donantes.Indicó que el Gobierno actual carece de liderazgo y que ha condenado al país a un “desastroso” destino y que el país atraviesa una de las crisis de “Institucionalidad” más profunda que ha enfrentado en su historia.“Hemos vivido tiempos complicados, donde los ciudadanos se han tomado las calles, donde se cerró la interamericana por varias semanas y fuimos noticia negativa en el mundo”, lamentó.Sobre las negociaciones que se desarrollan en Coclé, manifestó que "esta lucha no pertenece a ningún sindicato ni a ningún gremio, la indignación es de todos dentro de nuestra sociedad y las manifestaciones son un reflejo del sentir de nuestro pueblo, que, sin diferencia de clase social y preferencia política, exige cambios reales en la política actual de nuestro país":