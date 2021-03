Presidente Laurentino Cortizo se refiere a varios temas del acontecer nacional

El mandatario de la República de Panamá, Laurentino Cortizo este domingo en entrevista en el programa Debate Abierto se refirió a varios temas importantes que se mantienen en la palestra pública.

Inició hablando sobre el tema de vacunas para contrarrestar el COVID-19, señalando que el país está condicionado a las entregas y adelantó que para el mes de abril y mayo estarán llegando a Panamá más vacunas por semana.

Fue cuestionado sobre la compra de ventiladores en medio de la pandemia, respondiendo que no se dio una orden de compra y que se adquirieron al mejor precio, en este mismo tema defendió la labor del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

En cuanto a la renuncia de Eduardo Ulloa a la PGN manifestó que no fue él quien pidió su renuncia, explicó que en conversaciones con Ulloa hablaron sobre casos que tienen que avanzar, como la Senniaf y en donde no pueden quedarse de brazos cruzados, además le comentó sobre ataques en medios de comunicación.

En materia de justicia Cortizo manifestó que el país no vive en dictadura ni monarquía, es importante que los casos no duerman el sueño eterno y no siga la impunidad.

Sobre el intento de secuestro del hermano del presidente, dijo que desde el día miércoles tenían información de inteligencia que ayudó a dar con la captura de estas personas.

En materia de reactivación económica, el gobernante dijo que existe un plan de acción, un plan estratégico como gobierno que obviamente necesita de ajustes y un plan de reactivación económica fase.

Detalles del informe con Manuel Espinosa