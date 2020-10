Problemas de contratistas, compradores, empresa privada, es un problema de todo el país

Antes de la pandemia, veníamos de una crisis, cuando sucedieron las elecciones pasadas, se comenzaron a reactivar las ventas de viviendas y apartamentos. Tuvimos un incremento durante el tiempo de Septiembre 2019 a Marzo 2020 en el lapso de toma de posesión, compartió Díez en radio Panamá.

Estamos convencidos que por la situación todos tenemos que remar hacía el mismo lado, buscando un mecanismo que nos ayude a avanzar como país. Para el escenario de CAPAC, gracias a tiempos de pandemia existen casos de apartamentos y viviendas, que se están vendiendo 1, 2 y 3 veces antes de ser comprados, debido a problemas con las hipotecas.

Los problemas no se van a solucionar el 1 de Enero. Panamá fue el único país que cerro la economía durante 6 meses, Si el gobierno no recibe ingresos, ingresos que no generó durante este tiempo, ¿Cómo puede pagarlos?, esto es cuestión de generar trabajos, es el único modo de que la economía eche adelante, no es posible vivir del estado. El gobierno trabaja en base de los impuestos, añadió Díez.

El problema que tenemos ante este panorama, no es exclusivo de contratistas o compradores, del gobierno o empresa privada, es un problema de país. Todos somos parte del problema y todos debemos formar parte de la solución.