Procuradora Kenia Porcell anuncia su renuncia al cargo

Sergio Rivera

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell Díaz, anunció en Radio Panamá que presentará su renuncia al cargo, efectiva a partir del 1 de enero de 2020.

"Mañana presentaré mi renuncia al señor Presidente de la República para que aproveche las sesiones extraordinarias para escoger a un nuevo Procurador", dijo Porcell en entrevista con el director de Servicios Informativos, Edwin Cabrera.

La todavía jefa del Ministerio Público señaló que el país está por encima de la procuradora tiene que pensar en Panamá. "Mi presencia afecta la imparcialidad", añadió.

“Yo lo que quiero es que se haga una investigación como corresponde…espero y confío en que el señor Presidente pueda escoger a un procurador que pueda cumplir con la segunda fase de esa labor histórica que he realizado”

Porcell dijo que, es una mujer de valores y principios. En relación a los Varela Leaks señaló: "hay que hacer esta investigación y descubrir cuántos Pegasus hay y cuantas máquinas radio escuchas hay".

La renuncia de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, surge en medio de la develación de comunicaciones entre el expresidente Juan Carlos Varela y varias figuras de su Gobierno, diputados, empresarios, representantes de los medios de comunicación e incluso la jefa del Ministerio Público, conocidas como los Varela Leaks.

En entrevista con el profesor Edwin Cabrera, Porcell dijo no conocer el contenido de las filtraciones. "No lo he visto, no lo he leído y no lo voy a hacer, porque eso es un delito", afirmó la procuradora.

En sus declaraciones, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell Díaz, también fue reiterativa en sus planteamientos relacionados con el estatus de investigaciones sobre casos complejos, adelantadas por su administración.