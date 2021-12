Productor Augusto Jiménez: ‘Hay que serle real al pueblo, no vamos a tener comida barata’

La tarde del lunes, el presidente Laurentino Cortizo se reunió con un grupo de productores agropecuarios nacionales, quienes han manifestado su preocupación por el aumento de los químicos e insumos.

Augusto Jiménez, de la Asociación de Productores de Tierras Altas, expresó que el tema del alza de los insumos en materia prima tendrá severas consecuencias directas en la soberanía alimentaria del mundo, y sobre todo de Panamá, ya que en el país no se produce ningún gramo de los fertilizantes e insumos básicos para la producción. “Esto se agudizará en el próximo trimestre, cuando en este momento es un tema de precios, mañana será un tema de abastecimiento”, destacó.

De manera urgente, consideró que el Gobierno debe buscar o crear una mesa técnica donde estén las corridas necesarias para garantizar la producción de alimentos para el beneficio de toda la población.

Adelantó que se viene el tema de las nuevas siembras y los productores están preocupados porque ahora entre marzo y abril 2022, tengan que buscar la semilla de cebolla y desconocen si la tendrán y a qué precio.

Puntualizó que actualmente tienen entre un 70 a 80% de diferencia de los altos precios que hoy compran. “Tenemos $26 ya está en $40 a $42 y va en escala ascendente”, sostuvo.

El productor subrayó que hay que serle real y honesto al pueblo panameño. “No vamos a tener comida barata, eso no lo decimos los productores, porque no interferimos, no decidimos los temas de precios, pero la lógica nos dice que, si ese alto costo va a continuar, algunos expertos dicen que vamos a tener aproximadamente dos años de esta situación, otros más optimistas dicen que seis meses, pero no sabemos”, aseveró.

Recalcó que hay una cruda realidad con las empresas transnacionales, quienes tienen recorte de pedidos que Panamá necesita para la población, y lo más probable es que se tenga áreas que no se van a sembrar y es probable que haya áreas mal fertilizadas, y un mal rendimiento para tener la rentabilidad y utilidad que corresponde.

Jiménez también mencionó el reglamento técnico de la papa, el cual entró en vigencia y tiene como fin garantizar un producto de calidad.

“Este reglamento es una disposición legal que cumple con todos los lineamientos nacionales y había sido postergados por intereses comerciales. Consiste en que cuando se va a consumir papa nacional e importada, esta cumpla con todos los estándares de calidad, las facultades y propiedades nutricionales”, sentenció el agricultor.