Profesores y Administrativos de la Universidad de Panamá rechazan nueva plataforma de pago

Celia Douglas

José Álvaro, Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá dice que están preocupados por el pago de los salarios, porque el calendario está establecido los 12 y los 27, pero en la primera quincena del año hubo trastoque por la nueva plataforma que se ha implementado.

Según declaraciones del rector Eduardo Flores, el Banco Nacional ha implementado un nuevo sistema de pago, por ende se debe depositar dos días antes de la quincena, para evitar el retraso de los emolumentos.

De no tener solución los profesores y administrativos no descartan posibles acciones a tomar porque consideran que tienen obligaciones que no pueden esperar.

Detalles del informe con Josué Villao