Promueven campaña ciudadana contra la corrupción

Activistas de distintas organizaciones se han unido para promover una iniciativa en la que los ciudadanos puedan identificarse con stickers o calcomanías en sus vehículos donde expresen su rechazo a actos de corrupción y quienes los cometen.

Helga Barría dijo en Radio Panamá que esta es una iniciativa con la que invitan a la ciudadanía a no quedarse de brazos cruzados ante la corrupción y la impunidad. Además, incentivan a realizar acciones en sitios públicos ante la presencia de personas que han sido señaladas por actos de corrupción.

“La idea detrás de este sello o sticker no es solamente pegarlo sino comprometernos con rechazar la corrupción con actos no violentos, es decir, si estamos en un sitio y llega una de estas personas que sabemos que ha cometido actos de corrupción tenemos que hacérselo saber, de manera que sepan que no son bienvenidos”, señaló Barría.

Agregó que este tipo de iniciativas ya se han realizado en el país y también en otras naciones, como parte del rechazo ciudadano a los corruptos.

Los organizadores de este movimiento se han agrupado en distintos sectores del país y se preparan para entregar calcomanías relacionadas con la campaña en lugares como San Miguelito, la provincia de Colón, Chitré, entre otros.

Sergio Rivera con la redacción