Propietaria de farmacia: 'Más que por protesta, por imposibilidad; no podemos cumplir este decreto'

El Decreto N°17 de 10 de agosto de 2022 que entra en vigencia desde este lunes 15 de agosto, el cual autoriza la rebaja de 30% en 170 medicamentos sigue causando preocupación en todos los propietarios y trabajadores de farmacias pequeñas, quienes afirman que esta decisión y acuerdo no fue consultada previamente.

Esperanza De Gracia, propietaria de la farmacia Botánica, ubicada en Río Abajo y miembro de la Unión de Propietarios de Farmacias (Unprofa), manifestó que este decreto los tomó por sorpresa porque nunca fueron consultados.

"Llevamos casi tres días diciéndole al Gobierno que no fuimos consultados y haciéndole saber que tal como está planteado el decreto o se presentó, no tenemos otra cosa que cerrar porque no podemos vender por debajo del costo; hemos hecho todos los acercamientos necesarios, pero hay condiciones que deben estar fijadas en papel, todo ha quedado en palabras, en promesas y por eso, ayer le pedimos a varios ministros que hicieran una prórroga para poder fijar procedimientos, procesos, y los compromisos que el Gobierno está tratando de obtener de las grandes transnacionales", sentenció.

Según De Gracia, se ha llegado a "soluciones rápidas con soluciones mal planteadas".

"Estamos un día 15 de agosto, fecha de quincena, de pago de décimo tercer mes, estamos cerrados y este es un sacrificio que hacemos, más que por protesta, por imposibilidad; no podemos cumplir con este decreto", remarcó.

La dueña de la farmacia reiteró el llamado al Gobierno para que comprendan que las farmacias chiquitas "hemos sido abiertas y dialogados, hemos propuesto. Nosotros somos los primeros que queremos bajar los medicamentos, yo estoy encantadísima de que logramos finalmente una tarea que tenemos desde hace 40 años en bajar los medicamentos, pero no a costa de nosotros solitos y nuestra débil y frágil economía".

Precisó que estás acciones de protesta están enclavadas con la comunidad. "Estamos convencidos de que estamos haciendo una labor en la comunidad. Esta farmacia tiene 36 años de servir a Río Abajo", concluyó.

Desde tempranas horas de este lunes, más de 450 farmacias pequeñas a nivel nacional mantienen sus puertas cerradas en rechazo a este decreto.

La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) solicitó al Órgano Ejecutivo aplazar en 15 días la entrada en vigencia de dicho decreto, pero no hubo respuesta.

El presidente de Unprofa, Orlando Pérez, indicó el fin de semana que el control de los medicamentos lo tienen los laboratorios fabricantes, que el Gobierno le pegue a los fabricantes, al que trae los medicamentos, no a las pequeñas farmacias, que "somos negocios panameños. Esto acarrea desempleo y ni tampoco podemos hacer frente a los compromisos financieros".

Los propietarios de estas farmacias confían en que el Ejecutivo los vuelva a llamar este lunes para reunirse y llegar a un entendimiento.