Propuesta sobre esterilización femenina no debe convertirse en herramienta de control de la maternidad/ INAMU

Celia Douglas



Nellys Herrera, directora general encargada del Instituto Nacional de la Mujer ha señalado que están de acuerdo con el anteproyecto de ley que permite la esterilización a la mujer desde los 18 años presentado por el diputado Juan Diego Vásquez, porque busca fortalecer la autonomía física de la mujer.



Añade que en materia de legislación se tiene un atraso, pero considera importante resaltar que la idea no se puede convertir enuna herramienta de control de la meternidad especialmente de las mujeres pobres.



La iniciativa busca que las mujeres puedan acceder al proceso quirúrgico de la esterilización a los 18 años, como se contempla con los varones.



Sin embargo, la polémica se centra en un fallo de la CSJ dónde considera que el Artículo 3 y el Numeral 2 del Artículo 4 de la Ley 7 del 5 de marzo de 2013, no son inconstitucionales porque “la maternidad, dista mucho de ser semejante al hombre en términos reproductivos”.



Por su parte la diputada Ana Giselle Rosas, dice que las garantías que aborda la Constitución no son paritarias entre hombres y mujeres, a pesar de las distintas reformas que se han dado.



Aplafa calificó como un “acto de discriminación” el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia porque restringir el acceso a servicios de salud pública sexual y reproductivaa la mujer, tiene efectos devastadores en su salud y su vida.

Detalles del informe con Josué Villao