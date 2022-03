Protesta en la Escuela República de Venezuela, exigen la agilización de la construcción del nuevo plantel

Con protestas inició el año escolar 2022. Se trata de la comunidad educativa de la escuela República de Venezuela, Avenida Justo Arosemena, en Calidonia, donde salió a protestar para exigir la agilización del proyecto de construcción del nuevo plantel.

Desde 2017, las instalaciones de este colegio permanecen cerradas con el objetivo de iniciar la construcción, pero a lo largo de los años no se muestran avances.

Los estudiantes de este centro educativo se encuentran desde hace años alojados en aulas temporales en el edificio Poli y otras instalaciones. En esta misma estructura funcionaba también el Instituto Comercial Bolívar.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos se apersonó a la escuela para atender las inquietudes de los manifestantes, afirmando que la próxima semana el Ministerio de Educación (Meduca) presentará el informe del seguimiento administrativo de la licitación pública.

Enfatizó que los padres tienen la responsabilidad de traer a los niños a dar sus clases y los docentes de impartirlas y atenderlos.

Por su parte, la directora del centro educativo, Iris Amaya, expresó que los docentes decidieron realizar el piqueteo junto con los padres de familia de forma pacífica. "Se encuentran preocupados con la situación que se viene dando de la licitación de la construcción del plantel que se ha venido retrasando, tienen inquietudes al respecto", indicó.

Añadió que por el momento no están recibiendo a los estudiantes. "Nosotros mantenemos las condiciones para atenderlos, pero lógicamente si no hay docentes, no podemos atender a los estudiantes. Nos faltan sillas y nos faltan por nombrar dos docentes, pero ya la señora ministra nos dijo que esta semana deben estar llegando", sostuvo.

Según la directora, la matrícula ha subido y en estos momentos tienen alrededor de 685 estudiantes matriculados.

Cabe destacar que en agosto del año pasado, el Meduca lanzó la licitación por más de $17 millones para el proyecto de estudios, diseños, desarrollo de planos y construcción de la Escuela República de Venezuela e Instituto Comercial Bolívar.

Durante este proceso una de las empresas participantes impugnó.

La empresa que gane la licitación deberá demoler 4,500.00 m2 y realizar la limpieza total de todas las estructuras incluyendo cimientos de la Escuela República de Venezuela (planta baja y dos altos), además 1,500.00 m2 de demolición de pavimento en patio interno y 667.86 m2 de demolición y limpieza total de pavimento en acera perimetral.