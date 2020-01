Protestan en la Asamblea Nacional por rechazo a las Reformas Constitucionales

Celia Douglas

Grupos sindicales, estudiantiles y cívicos protestaron de manera pacífica en los predios de la Asamblea Nacional exigiendo el rechazo del PNUD como mediador en el tema de Reformas a la Constitucion.

Rebeca Yanis de Orobio, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesionales dice que el tema de la constitución solo le compete a los panameños y no a organismos internacionales.



A su vez, Rolando Ortiz de Frenadeso asevero que exigen una Asamblea Constituyente Originaria convocada desde el pueblo, sin imposiciones de una figura que no ha tenido buenos resultados.



Gabriel Carrizo, Vicepresidente de Panamá indico que se le ha facultado para acudir a la Asamblea Nacional y solicitar el retiro de la norma, pero con un llamado de unidad nacional.



Carrizo también reveló que la mediación que haga el PNUD tendrá un costo, pero no detalló el monto que tendrá que pagar el Estado por la participación del organismo para buscar "consenso" entre la ciudadanía y el Gobierno para reformar la Constitución.

Detalles del informe con Josué Villao