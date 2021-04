Proyecto ley que establece academias de béisbol profesionales de Panamá, no es para mi beneficio/ Diputado Robinson

Celia Douglas





En segundo debate la Comisión de Comercio aprobó el proyecto de ley 594 que promueve el desarrollo de categorías menores de béisbol e incentiva el establecimiento de academias de béisbol profesional de Panamá.

Sin embargo, el diputado Benicio Robinson dice que no quiso formar parte inicial del proyecto para no personalizarlo porque no se trata de una ley para su beneficio.



Para Eloy Nuñez, dice que Major League Baseball ha tenido malas experiencias en algunos países de latinoamérica por las legislaciones, factores económicos que impiden el progreso del deporte.



El anteproyecto busca coadyuvar el desarrollo de las categorías menores, comenzando con la capacitación de los entrenadores y sus dirigentes para las prácticas de nuestro deporte nacional.

Detalles del informe con Josué Villao