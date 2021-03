Proyecto sobre el uso medicinal del cannabis podrá tener nuevamente un primer debate la próxima semana

Celia Douglas

La Comisión de Salud mediante una mesa técnica se reunió para escuchar aportes de doctores especialistas, promotores, inclusive delegados del Ministerio de Salud sobre el proyecto 153, que regula el uso medicinal del cannabis.



El diputado Víctor Castillo, quien preside el debate explicó que la responsabilidad del producto depende de muchos factores, porque no se trata de ver de quién vende, sino también de su calidad.



No se descarta que la próxima semana el proyecto de ley pase nuevamente a primer debate; aunque sean días irregulares por el comienzo de la Semana Santa.



A su vez, el diputado Mariano López espera llegar a un consenso lo antes posible, pero considera necesario realizar los pasos correctos para que no sea vetada por el Ejecutivo.



Pacientes con enfermedades crónicas han explicado que el cannabis medicinal es una alternativa efectiva para calmar el dolor, por lo que solicitan que se agilice la discusión.

Detalles del informe con Josué Villao