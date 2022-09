Psicóloga forense, Lesbia González: 'La violencia doméstica ocupa casi el primer lugar de los delitos en el país'

Según datos del Ministerio Público, en lo que va de este año se registran 290 homicidios, pero, ¿cuál es el perfil de un homicida? y ¿qué hacer para prevenir estos hechos de violencia y disminuir las cifras en el país? Lo conversamos este martes con la psicóloga forense, Lesbia González, quien afirmó que la génesis de nuestro problema de violencia es porque inicia en el hogar.

"La violencia doméstica ocupa casi el primer lugar de los delitos en el país, junto con los de delitos sexuales. Nosotros estamos produciendo hacia afuera, personas con perfiles violentos que están lleno de frustración, odio, rabia y que no saben manejarlas y las vierten sobre otros", explicó.

La experta indicó que de cinco casas, tres viven violencia doméstica. "La gente piensa que violencia solo es cuando golpeas, la violencia también es verbal, psicológica, emocional, sexual, económica, etc. Si tu estás viviendo un ambiente de tanto estrés hay una hormona que se activa mucho que se llama cortisol, es como un veneno y comienza a afectar el sistema y lo que hace el cuerpo es que sobrevive ante ese estrés macabro y un aspecto de la sobrevivencia es eliminar a lo que a mi me hace daño o me afecta", sostuvo.