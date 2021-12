Publio Cortés asevera que el problema de la corrupción es un asunto estructural que no se resuelve señalando al otro

El abogado Publio Cortés mostró su preocupación ante la lucha contra la corrupción, la cual se comenta en diversas ocasiones en un sinnúmero de discursos de las autoridades panameñas, manifestando que se debe cuidar que esto no se convierta en un simple “slogan” sin contenido.

“A mi me preocupa o sospecho siempre de los discursos simples donde todo es negro o blanco, y donde existen los buenos o los malos. Esos discursos están en las raíces de todos los autoritarismos”, expresó.

El también exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), aseguró que algunos piensan que corrupción es cualquier cosa o todo lo que le cae mal es corrupción.

Se refirió a una “hipótesis del secuestro”, es decir, por ejemplo, “que el 3% o 5% de los panameños son corruptos, políticos, feos que tienen secuestrado al 95% que son todos honestos y personas de bien, y que de ser cierta esta teoría, solo bastaría de tener a los secuestradores, desaparecerlos y todo el país como es honesto y transparente, no tendríamos más problemas de corrupción”.

“El problema de la corrupción es un asunto estructural, que no se resuelve solamente señalando al otro, todos de alguna forma tenemos parte en el asunto, no busco con ello desanimar la lucha contra la corrupción, pero hay que hacerla más realista, pisar tierra”, subrayó Cortés.

Remarcó que pedir honestidad en lo público no es suficiente. “Creo que es correcto pedirla, que se logre al 100% sí me suena imposible. Lo malo es pretender que, si se lograra un alto nivel, ¡perfecto!, pero un alto nivel de honestidad, eso no es suficiente para resolver los problemas de la gente porque un gobierno honesto no significa que es un gobierno eficaz”, concluyó el letrado.