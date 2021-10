Publio Cortés indica que investigación sobre ‘Pandora Papers’ espanta la inversión extranjera directa

La mañana de este martes se conoció que Panamá se mantiene en la “lista negra” de la Unión Europea (UE) de paraísos fiscales, a lo que el exdirector de la DGI (Dirección General de Ingresos), Publio Cortés, expresó que este tema le preocupa, pero no le sorprende.

Según el abogado, el problema de Panamá, “aunque se dice que cumplimos y hemos avanzado en estos estándares que no son estáticos, estamos desde 2003, sobre todo desde 2008 con una actitud de que cumplimos a medias, retardamos, demoramos y esa actitud ha sido producto de que los sectores interesados que venden las sociedades anónimas y los vehículos corporativos en todos los gobiernos, porque esto no hay que politizarlo, en todos los gobiernos hay gente bien intencionada que quiere llevar las cosas por la vía razonable, de la negociación y puntos de acuerdo y en todos los gobiernos han tenido influencia”.

Agrega que este “sector exaltado que invoca a falsos nacionalismos” ha ido torpedeando los cumplimientos porque se aprueban leyes y después no se cumplen, “se aprueban leyes y se ponen reglamentos para hacerle trampita”.

Explica que esta circunstancia ya está siendo percibida en el exterior desde hace años y por esa razón, en 2016 nos sacaron los “Panama Papers”.

“Mientras que esto no se haga de forma sincera y real, y poniendo los recursos en las entidades que tienen que hacer las cosas, vamos a tener este choque con la comunidad internacional y eso es grave porque produce efectos económicos para todos los panameños y no solo para los vehículos corporativos”, puntualizó.

‘Pandora Papers’

Por otro lado, Cortés analizó el tema de los “Pandora Papers”, investigación revelada el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que hace alusión a la creación de sociedades “offshore” por más de 300 líderes mundiales, entre estos 14 latinoamericanos, incluyendo a tres expresidentes panameños.

El exdirector de la DGI trajo a colación el tema de los Registros Contables, explicando que sin esto no se puede hacer intercambio de información. “¿Cómo se puede investigar a alguien si no se sabe cuánto tiene?, ¿cuáles son sus activos dentro o fuera de Panamá? Si yo no tengo esa información ¿cómo puedo ayudar a otro país a combatir la corrupción? porque la sociedad anónima está en un limbo y no sabe qué recursos tiene. Ya tenemos leyes sobre esto, pero no son suficiente porque nos ponen ganchito negro”, enunció.

Dijo que en nuestro país no se condena a nadie por lavado de activos y culpa al sistema panameño por no tomar las acciones pertinentes, “entonces afuera (exterior) ven que aquí no sucede nada. La comunidad internacional está cuestionando las trampitas, los trucos”.

Hizo referencia a la Ley de 2019 que trata sobre el Registro de Beneficiarios Finales, ley que considera importante y no se encuentra en funcionamiento, “la tienen frenada y no sé por quién”, acotó.

“Estos reportajes de ‘Pandora Papers’ han salido más peligrosos contra la realidad de esos negocios ‘offshore’ que los ‘Panama Papers’, porque ya no atacan a Panamá solamente están denunciando lo que siempre se dijo que Estados Unidos es un paraíso fiscal y eso es verdad”, remarcó el jurista.

Indicó que el turismo se afecta por la mala reputación que mantiene el país y espanta la inversión extranjera directa. “Hemos perdido mucho, teníamos un Centro Bancario Internacional, ya no lo tenemos, bancos de Europa se han ido, ahora tenemos un Centro Bancario Regional. Nosotros le tenemos que declarar la guerra a la comunidad internacional con una esperanza de triunfo bastante complicada”, concluyó.