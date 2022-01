Publio De Gracia indica que la mayoría de los micro y pequeños profesionales no tienen que adquirir una máquina fiscal El director de la DGI dijo que en Panamá hay una importante baja presión fiscal, y eso depende mucho de que muchas personas no se registran en la DGI y no presentan su declaración de renta.

Publio De Gracia, director de la DGI. Foto: Radio Panamá