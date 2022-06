Raisa Banfield: 'El dilema de la crisis de la basura no es a quién le pasamos el problema, es establecer los mecanismos' Añadió que el problema no es quién la recoge, sino el sistema que no funciona y el problema principal es que seguimos tratando los desechos como basura.

Raisa Banfield, ambientalista y exvicealcaldesa. Foto: Radio Panamá