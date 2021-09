Raisa Banfield: ‘En Panamá no cabe la minería sostenible porque las condiciones naturales no lo permiten’

Tras el discurso del presidente Laurentino Cortizo, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en el que hizo alusión al cambio climático manifestando que este es el desafío más grande que nos queda por enfrentar después de la pandemia, la ambientalista Raisa Banfield brindó un análisis referente al tema.

“Este es el reflejo de la dicotomía que vivimos en nuestro país, a mí me sorprendía mucho escuchar ese presidente casi que regañando a sus homólogos de que les toca hacer algo, que les toca pasar del discurso a la acción, de que el cambio climático es lo más grande y termina diciendo sin decir nada: ‘Panamá está haciendo su parte’, yo quería escuchar eso, ¿cuál es la parte que él considera como presidente del país que Panamá está haciendo?”, remarcó.

Recientemente se pudo conocer que Panamá extendió sus zonas protegidas marinas, acción, que según la activista ambiental es la más destacable en cuanto a una acción climática preventiva se refiere, sin embargo, “en la práctica vemos que eso no es eficiente cuando tú tienes actividades permitidas que entonces contaminan o afectan esas zonas marinas”.

¿Minería sostenible?

En este mismo sentido, aprovechó para abordar el tema de la mesa de negociación que mantiene el Gobierno Nacional con la empresa Minera Panamá. “Panamá no es una serie de mapas que está uno encima de otro, es como si creo un mapa de áreas marinas protegidas y tengo la actividad minera contaminante que va hacia esas zonas, ¿entonces de qué estamos hablando?”, agregó.

Banfield catalogó de preocupante las actitudes de las autoridades que conforman esta mesa de negociación porque “minería sostenible no existe, eso es contradictorio porque la minería se trata de extraer un mineral que no es renovable, por tanto, no es sostenible”.

Detalló que, en la zona de Coclé, provincia donde se encuentra Minera, llueve más de tres mil milímetros en un año y esa agua que hace que la contaminación no se quede concentrada en un punto, sino que permee el sueño, subsuelo y la fuente subterránea. “En nuestro país, en nuestras condiciones de trópico que es de ríos y costas no cabe la minería de manera sostenible, sustentable ni ambientalmente correcta porque las condiciones naturales no lo permiten”, señaló.

Estas son una de las zonas más buscadas para turismo de ríos y costas en el Caribe, pero de acuerdo con la también exvicealcaldesa, Panamá no está haciendo la tarea de generar ese desarrollo y prefiere sentarse a esperar que una empresa venga a ofrecerle una cantidad de millones y decir: “me siento como bien servido por hacer la tarea de abrirnos a la inversión extranjera y nada peor que abrirle la puerta de tu casa para que extraigan tu riqueza no renovable y que pasa por una serie de capas que nos afectan para decir que se hizo la tarea de promover el desarrollo sostenible, y encima ponerle el epíteto ‘sostenible’ cuando no hay nada más lejos de la verdad”.