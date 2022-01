Raisa Banfield sobre negociación con Minera: ‘No se puede hablar de ganancia cuando no se han analizado los costos’

Este lunes, a las 5:00 p.m. se vence el plazo que le dio el Gobierno a la empresa Minera Panamá para aceptar o no la última propuesta económico-fiscal presentada en días pasados por la comisión negociadora.

La ambientalista y exvicealcaldesa, Raisa Banfield, analizó el tema aseverando que este ultimátum tiene visos de maquillaje porque “el fondo no se ha tocado, que es el análisis económico de beneficios reales para el país”.

Añadió que en ningún negocio se puede hablar de que hay ganancia cuando no se han analizado los costos.

“En el negocio en que están extrayendo un mineral no renovable con las consecuencias que eso implica que este trabajo no se haya hecho, es una desidia y no solo de este Gobierno. Con el daño que tenemos en las tinas abandonadas de Petaquilla, ya hay un costo mayor de $30 millones”, subrayó.

A juicio de Banfield, no tiene ninguna expectativa en que el Gobierno vaya a salvar la cara del país en un fin de semana, “lo que no ha hecho en todos estos años”.

“Aquí puede ya haber un acuerdo que está 'off the record', que simplemente va a salir a la luz hoy como la gran negociación del Gobierno, que pasaron de 2% a 10% como la gran noticia”, concluyó.

Según la Comisión de Alto Nivel, esta propuesta económico-fiscal tiene como objetivo recibir los beneficios económicos justos, por la pérdida y explotación de los recursos minerales panameños y que permita a la empresa mantener rentabilidad.

Esta consiste en cobrar una regalía sobre la ganancia bruta (Esta regalía va del 12 al 16 %), el cobro de Impuesto sobre la renta, el cual deberá ser cobrado a partir del primer año, se eliminan las vacaciones fiscales, la retención del impuesto para los pagos por intereses bancarios y la retención por pago de dividendos.

Con este esquema, el Estado recibiría ingresos por parte de la empresa Cobre Panamá, superiores a los $400 millones anuales; el mismo asegura un pago mínimo para el Estado por parte de la empresa, de $375 millones con independencia del precio del cobre. Esto representaría para el país más de 10 veces el promedio anual recibido entre 2019 y 2021.