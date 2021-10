Ramón Arias: ‘Este gobierno va a dejar una huella de destrucción por la minería’

Las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la empresa Minera Panamá aún no convencen a muchos ciudadanos, tal es el caso del abogado Ramón Arias, quien dijo claramente que a esas reuniones no se le puede llamar negociación, “porque no es una negociación, una negociación requiere de un esfuerzo importante de un equipo idónea y no que se sometan a la agenda de una empresa minera que ha incumplido por años con sus obligaciones”.

Añadió que Minera está causando daños importantes a la ecología panameña. “Lo que han hecho es sentarse en una mesa a cumplir la agenda de esa empresa, eso es una especie de burla a la población”, manifestó.

El letrado afirmó que no ve en ese equipo negociador-designado por el Ejecutivo- a ninguna persona que tenga trayectoria de negociadores, ni del ámbito público ni privado.

“Este es un gobierno que ha dejado claro es que es prominero, está impulsando la minería a pesar de que la opinión pública está probablemente en contra, a pesar de que es en contra de los mejores intereses del país y a pesar de que, además, están negociando o no negociando de muy mala manera. Este Gobierno va a dejar una huella de destrucción por la minería que los perseguirá por siempre”, remarcó Arias.

Dijo que, si se llegase a hacer un análisis económico serio del beneficio de la mina, tomando en consideración las regalías que se le cobran a la empresa, “el daño ecológico que vamos a tener que pagar todos, la ausencia de fianzas importantes para garantizar de que no haya daños, en realidad creo que el beneficio económico para el país es muy pequeño”.