Raúl Moreira sobre presupuesto de la Asamblea: 'El responsable de esto es el Contralor General de la República'

El economista Raúl Moreira se refirió al exorbitante presupuesto de la Asamblea Nacional para la vigencia fiscal 2023 de $150 millones, manifestando que el culpable de todo esto es el Contralor General de la República, Gerardo Solís.

"Aunque quiera hacerse el mártir y rasgarse las vestiduras y el pobrecito él, es el Contralor de la República, quien no ha cumplido esa función de evitar eso de las 'botellas'", dijo.

Moreira detalló que el gasto de funcionamiento del Estado sigue creciendo entre un 4 al 6%, mientras que el de la Asamblea sobrepasa el 11%.

Comentó que pareciera que la Asamblea siempre ha estado desconectada de la realidad del país, desde el inicio de la pandemia y ahora se comprueba. "No se ve ese discurso de identificación con la pobreza, la desigualdad que hizo el presidente de la Asamblea, eso no se ve en la práctica y ahora no se ve al momento de hacer el nuevo presupuesto", remarcó.