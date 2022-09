Realizarán Feria de Turismo para reactivar la economía y la industria turística

Con miras a incentivar el turismo lAlcaldía de Panamá relizará la Primera Feria de Turismo, que se desarrollará el próximo 24 y 25 de septiembre en las instalaciones de Soho City Center en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.



El evento, que cuenta con más de 80 patrocinadores entre empresas turísticas, instituciones públicas y gremios dedicados al turismo, busca promover la reactivación económica a través del turismo, industria que ha sufrido grandes afectaciones a consecuencia de la pandemia del covid-19.



La feria es un preámbulo de las actividades que se realizan para la celebración el 27 de septiembre del Día Mundial del Turismo, que este año tiene lugar en Bali (Indonesia), con la finalidad de poner en relieve el cambio hacia el reconocimiento del turismo como pilar crucial del desarrollo.



Las autoridades buscan que la feria de turismo sea una vitrina para mostrar a nacionales y extranjeros la oferta turística del distrito de Panamá, donde existe la mayor cantidad de ocupación hotelera y punto de llegada de los viajeros al aeropuerto Internacional de Tocumen.



El 14 de noviembre de 2019, la alcaldía de Panamá creó la dirección de Turismo como brazo ejecutor para implementar acciones, programas y proyectos que fomenten e impulsen la cultura y el turismo en el distrito capital.



El 25 de septiembre, cierre de la feria de turismo, se entregarán los premios a los ganadores del concurso de fotografía “Haz Brillar a la Ciudad de Panamá” organizado por la Alcaldía de Panamá con más de $ 3,000 en premios, incluyendo un viaje en el crucero Freedom of the Seas de Royal Caribbean.